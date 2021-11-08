大陸電動車製造商小鵬汽車首席執行官何小鵬近期在路透汽車峰會活動上表示，預計2025年新能源汽車將占到大陸新車銷量的35％以上。而中國汽車工業協會之前曾公佈資料，今年1至9月新能源汽車銷售占大陸整體市場的11.6％，並研判今年大陸的新能源汽車銷量，可能會從去年的140萬輛增至300萬輛。

據路透近日報導指出，大陸是世界最大的汽車市場，為治理污染並發展本國汽車技術，正在大力推廣新能源汽車，其中包括電池電動車、插電式混合動力車和氫燃料電池車。

何小鵬說，「今0年新能源汽車的整體銷量略微超過我們的預期」，並表示混合動力車和微型電動車銷量激增，令他感到意外，鑒於目前的銷售情況，對2025年該行業新能源汽車普及率的提高更有信心。

另外被問到影響全球汽車行業的晶片供應短缺問題時，何小鵬表示，未來12個月的晶片供應仍將頗具挑戰，但情況會「逐步好轉」。