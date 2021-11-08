蕭薔秀出絕佳柔軟度。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔2022慈善年曆美照曝光。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔2022慈善年曆美照曝光。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔2022慈善年曆美照曝光。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔2022慈善年曆美照曝光。（珍世美學慈善基金會提供）

慈心善念的台灣第一美女蕭薔，自1996年初版慈善年曆，每年歲末年終之際都推出慈善年曆，至今已長達20多年，她今年特別感念歷經2年的疫情包圍，眾生心苦身累，推出的「2022珍世若水」主題，取水之以柔克剛，利益眾生，滋養萬物，柔軟清新自然如水，迎接健康希望能量的一年。

新的一年蕭薔更期許如水之三態，在面對環境不定的變化時仍能不忘初心，並珍惜世上所有的一切良善本質。她相信歷經2021的起伏與考驗，2022是強大展現風華與氣度的一年。蕭美人在疫情中體悟「上善若水」老子選擇性的審美觀點，以水性柔順、就下、利萬物來比喻有美德的人。

蕭大美人慈善年曆自1996年初版印製，2000年起正式參與義賣，20多年來所捐助單位逾百，善款早已超過8位數字，她的珍世美學慈善基金會也在2021捐助新冠疫情，物援河南大水，助學四川貧童，佛光山均頭教育機構，及對於歷史文化藝術類的捐贈（鑄佛像，建廟等），同時也送出600份護膚品呵護醫護人員。

此次「2022珍世若水」可說是製作團隊女力大爆發，由旅美女攝影師曾瑩瑩浪漫掌鏡，名服裝設計師林薇更是充分發揮蕭薔的優勢與魅力。23吋細腰、1公尺以上的大長腿，再加上絶佳柔軟度，各種造型舆姿(肢）體都可以輕鬆駕馭，美與善的結合再度讓人驚歎。