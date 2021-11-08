新北市新店區的瑠公圳頭舊址，環境清幽，堪稱都市叢林間的世外桃源，卻因農委會農田水利署把地賣給建商，當地住戶面臨拆遷。當事住戶賴碧珍認為，多年前水利會的公開標售及讓售違反程序，農田水利署賣地處分自然無效，損害居住權，8日赴台北高等行政法院提告，請求撤銷賣地處分。

賴碧珍的委任律師黃昱中說明，監察院的調查報告明確指出，2011、2012年間瑠公水利會處分賴的老宅有錯誤，水利會長久以來未妥善處理被占用土地，沒有依規範收回處理，也未比照上級機關的處理規定，將被占用的土地出租給占用人，或給予占用人優先購買權。

黃昱中並指，當初出售土地時對事實認定及法律適用就已明顯錯誤，因此，農田水利署公開標售及讓售的二個行政處分也應無效，希望法院判決撤銷。

賴碧珍則表示，老宅是她家族一家四代的住所，也是她住了快一甲子的家，「水利會不可能不知道我們家的存在」，水利會還曾於2010年邀請她的外婆，以世居耆老的身份拍攝影片見證瑠公圳興衰，未料隔年就在未通知賴碧珍家族的情況下，將老宅座落的土地分割、當作無人居住的「狹小空地」逕予標售、讓售。

賴碧珍說，建商取得土地後，即提起民事訴訟要求世居於此的他們拆屋「還」地，水利會當年違法處分土地的錯誤，直接導致她多年來面對訴訟逼遷，時至今日更擔憂若房屋遭拆除未來將何去何從，「錯誤的事情應從源頭矯正」，希望法院能還她公道。

陪同提告的台灣人權促進會補充說明，台北地院曾於今年4月到現場進行拆屋前的履勘，後因故擇期再勘。依我國現行《兩公約施行法》，公約規範的「適當住房權」與「強制驅離前之法律程序保護」已具有國內法律效力，民事執行法院應正視相關法律程序及人權保障。

台灣人權促進會盼北院考量當事人居住需求，以及案件新起的行政爭訟，暫緩民事執行程序，不要粗暴地以所有權為衡量居住權之唯一標準，以免當事人將遭迫遷而流離失所，也希望北高行參考監察院調查報告的結論，以裁判斧正機關的錯誤，保障賴碧珍居住權。