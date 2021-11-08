1947年台灣發生了二二八政府屠殺百姓的慘案事件，造成眾多家庭人亡家破。其中最淒慘的家庭莫過於衆所知曉的鳳林張家父子三人受害的慘案。葉蘊玉老師為受害者張七郎(醫師、花蓮縣議會議長、鳳林初中創校者兼第一任校長、國大代表)之長媳。張宗仁(醫師、遼寧醫學院產婦人科部長、鳳林初中第二任校長)之妻。張果仁(醫師、鳳林初中英語教師)之大嫂。於本(11)月3日過世，享嵩壽101歲。

葉蘊玉老師畢業於淡水女學院就讀期間兼修鋼琴。婚後隨夫前往日本執業數年後轉赴滿洲國(現今之中國東北地區)瀋陽執業並任職於省立遼寧醫學院產婦人科部長。平時協助夫婿服務病患。

1945年日本戰敗後退離台灣。應家人的召喚，隨夫攜子回到台灣故里鳳林，與父親、兩位弟弟們會合，同心協力的為故鄉的鄉親們在教育與醫療的工作上努力。

全家人正沉緬於團聚的歡樂與計畫未來在教育與醫療的發展，憧憬著美麗願景。突然晴天霹靂，於二二八事件中一夕之間三人慘遭殺害。家庭突逢變故，頓失支柱。

葉蘊玉強忍悲痛，為與婆婆、嬸嬸合力共同支撐巳殘破的家園與困窘經濟，毅然的前往鳳林國民小學擔任教職，以期獲微薄的薪資幫助家計。在四十年的教職生涯中，本着愛心、耐心與熱誠善待教導學生，也深獲所有學生的愛戴。同時為一展專才，也期盼偏鄉小孩能有美化身心的素養與技能，開始教授學生鋼琴彈奏技巧，啟發音樂智能。因而也奠定了鳳林地區的音樂風氣。

對自己兩位小孩，雖然自幼就負笈他鄉，然皆以書信方式及假期回鄉團聚時細心啟發、指導、鼓勵要努力向學，注意品德修養，將來學成可好好服務社會，切莫做出讓親者痛、仇者快危害社會安寧的脫序行為，而損及個人聲譽事小，讓先人家族蒙羞事大。

葉蘊玉老師除了在外充滿仁慈與熱誠之心，而對自己則是自持嚴謹的女性，平常生活起居盡量不願麻煩或假手他人，特別若有關婦女之大小事也不願假手兒子，幸好有無微不至的媳婦，特別在晚年患失智症及遭逢兩次心血管疾病致許多瑣事無法自理之際，每每皆以媳婦為依靠、處理，所以她常在向上帝禱告之時感謝衪賜給一位貼心的”女兒”給她。

葉蘊玉老師憑著堅忍的生存毅力即使在肢體不便的情況下仍為延續著自己的生命而努力，最終也因年記大了，上帝賜他以呼吸衰竭的方式，召喚她前往上帝的國度，並與分離了73年的丈夫共渡。

曾是葉蘊玉老師學生，留學德國主修理論作曲的音樂博士岳效鵬，過去返台期間多次前往家中探視，重溫師生之情。今天得知鋼琴啟蒙恩師葉老師不幸辭世，心中深感不捨，肯定她長年深耕鳳林作育音樂人才，嬴得後人敬重。

葉蘊玉老師的追思告別禮拜將於十一月廿日下午二時假鳳林基督長老教會舉行。