南韓流行樂天王Rain與「第一天然美女」金泰希交往多年，於2017年結婚後，育有2名寶貝女兒，而他們雖對於私下生活十分低調，但近日卻被網友逛街時巧遇，並在網路上公開兩人私底下真實的互動，引起網友熱烈討論。

近日一名網友外出買東西時，突然看見一對熟悉的背影，仔細一看才發現他們就是南韓著名的明星夫妻檔Rain與金泰希，因此趕緊拿出手機拍下。而在公開的照片中，兩人雖然都是背對著鏡頭，但可以看出一身帥氣勁裝的Rain，右手十指緊扣著戴著黑色棒球帽與休閒服的金泰希，兩人的互動宛如熱戀中的情侶般，完全不像交往多年或是結婚多年的老夫老妻，讓網友看了忍不住大讚「這對太甜了，低調的相愛，牽手散步的畫面太溫馨」、「好幸福的夫妻」、「挺長情的」、「太喜歡這一對夫妻了」、「看著都覺得是熱戀中的小情侶，畫面太美好了」、「今日份甜度爆表」、「他們又讓我相信愛情」、「姐姐真是嫁給了愛情」、「一直都很喜歡他們這對」、「幸福感滿出螢幕」。

Rain與金泰希近日被網友拍到牽手散步的恩愛畫面。（圖／微博@會火）

事實上，Rain與金泰希無論是交往或是結婚都十分低調，除了在代言廣告中能看到他們合體外，幾乎很難看到兩人同台的身影，但Rain只要一上節目被問到婚姻生活時，總是不忘放閃金泰希，讓不少人羨慕不已。

而私底下鮮少使用社群平台的金泰熙，近日難得在IG放上一系列工作側拍，並與粉絲們分享近況，老公Rain看到後則是立即在下面留言「哇嗚~『泰』美」並加上一堆愛心符號，再度閃瞎一票粉絲，也見證兩人的好感情。