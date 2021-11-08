孫姓男子11月6日清晨酒後駕車行經楠梓區德信街，失控衝撞路旁多部車輛及小貨車。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

蕭姓男子有2次酒駕累犯行為，昨又酒駕在高市三民區建國二路路口撞死機車騎士，今被警方帶回偵訊。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

疫情解封後遺症，高雄近來酒駕案例有增多趨勢！有車主酒駕自撞水泥柱和商家招牌，有駕駛連撞路旁多輛機車及小貨車後不省人事，有駕駛在市區自撞翻車四腳朝天；更惡劣的是1名傳播妹經紀人已有2次酒駕前科，被吊銷執照後，在KTV喝了一整夜，仍無照酒駕上路，撞死無辜騎士！

高雄市從10月下旬至11月7日期間，出現多起酒駕肇事事故，街頭醉象環生，成為疫情解封後，另類復甦的社會現象！

10月25日早上10時50分許，盧姓機車騎士因安全帽未扣好，騎車行經新興區南台路時被巡邏警網攔下，因全身散發酒味，被警方移送法辦；10月26日凌晨，43歲的吳姓男子酒駕行經鳳山區經武路和光復路口，失控撞擊路邊護欄，造成車輛及護欄毀損。

11月4日中午，從事酒店傳播妹經紀人的23歲蕭姓男子，有2次酒駕的公共危險前科，在KTV喝了一整夜，無照酒後駕車上路，撞擊停等紅燈的44歲廖姓男子，造成廖男當場被2車夾擊慘死。

11月6日清晨4時許，25歲的孫姓男子駕車行經楠梓區德信街，失控衝撞路旁多部車輛及小貨車，孫男因受傷加上醉得不省人事，現場無法進行酒測，由救護車送醫，抽血檢驗酒精濃度換算酒測值高達1.27毫克。

11月6日 上午近7時許，21歲的高男駕車行經前金區中山二路577號前失控翻車，並擦撞路旁機車及汽車，高男受困在四腳朝天的車子中，手腳擦傷，意識清醒，經警方實施酒測，酒測值超過0.25的法定標準。

11月7日凌晨3時許，25歲的黃姓女子騎車行經苓雅區建國一路時，因為開大燈還邊滑手機，被巡邏警網攔下，查獲黃女酒測值竟高達0.93毫克，並意外查出黃女是詐欺通緝犯。

11月7日凌晨3時50分許，21歲的柯姓騎士酒後騎車行經前金區中華路和新田路口時，煞車不及打滑自摔後，撞到一對徒步的男女，造成3人受傷，柯男被警方依公共危險罪送辦。

警方呼籲，飲酒後應善用大眾運輸工具、搭乘計程車或代駕服務，切勿心存僥倖酒駕上路，以免造成自己或他人傷亡，後悔莫及。