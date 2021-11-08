美國政府為解決晶片荒，要求半導體供應鏈在11月8日前提供相關資料，但有立委質疑台積電資料只給美國，卻沒有向台灣公布，建議證交所向台積電了解，確保股東與投資人權益。金管會主委黃天牧表示，會請交易所去了解。台積電表示，堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料，至於營收預測等資訊在法說會中都有公布，是公開資訊。

立委賴士葆指出，台積電給美國的資料，說預測今年營收將超過1.5兆元，這些資料只有向美國公開，卻沒有向台灣公開，相關資訊是否在台灣也有發布重訊？不能大小眼。金管會主委黃天牧指出，如果營收等對投資人有重要影響訊息，基於資訊對稱的角度，應該要發布，將會請證交所去了解。

台積電今天表示，為持續致力於支援全球半導體供應鏈挑戰，台積電已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，以協助面對這一挑戰。同時堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。至於營收預測等資料都是公開資訊。