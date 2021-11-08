北市警消人員勤務繁重程度遠高於其他都會區，加上疫情爆發後，許多基層因協助防疫，苦喊快吃不消。北市議員闕枚莎多年來不斷爭取北市警消人員加給1.5倍，市長柯文哲去年更簽署承諾保證書向中央反映，但迄今卻遲未有下文。闕枚莎質詢時，偕警局、消防局長攜手集氣，盼中央在聖誕節有好消息，獲全場鼓掌。

闕枚莎表示，北市人口密度是全國最高，比居次的新北市還高出5倍以上，而北市警察近3年執行特種警衛勤務總件數高達1萬5169件，占全國總件數4萬3724件的34.69％；處理集會遊行總件數1萬4422件，占全國總件數3萬8330件的37.63％。

闕枚莎指出，消防人員同樣因產業科技園區、研究機構、老舊社區、醫院、地下大型複合空間，及包含台北101在內的700多棟16樓以上高層建物，讓災害搶救難度相對更高。

「中央研議速度實在太慢！」闕枚莎說，另因疫情爆發後，第一線警消人員全力協助第一線防疫工作，長期處於高壓、高風險的勤務環境，對警消同仁造成龐大的身心壓力，因此她去年11月17日總質詢時，再度提出將北市警消人員勤職務加給調升1.5至2倍，柯文哲答應並簽署承諾保證書，雖已上報到中央，但仍太久。

北市警局長楊源明表示，已於今年2月8日函報警政署，再報到內政部，內政部11月3日才呈報到政院，尚在核辦中。消防局長吳俊鴻說，他也一直反映消防署，但還在研議中，局務會報及公文都有辦。

最後，闕枚莎攜手同質詢組的議員王鴻薇、陳炳甫、吳志剛、徐弘庭，及楊源明、吳俊鴻集氣加油，期盼中央在今年聖誕節會有好消息，隨後全場北市府官員掌聲雷動。