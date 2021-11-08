根據路透社8日報告，依照泰國的景氣來看，當地央行應該在2023年之前，都不會變動目前0.5%的歷史新低利率。即使泰國已門戶大開歡迎全球觀光客來訪，但對經濟發展來說，短期難看到立竿見影的效果。

為了重振疲弱的經濟，只要接種過新冠疫苗後，赴泰的外國旅客不需經繁瑣的隔離檢疫程序，可逕自前往曼谷。但與疫前相比，目前去泰國的全球觀光客數量簡直是小巫見大巫，故2021年的景氣復甦將沒這麼快。

目前泰國尚未有通膨壓力，也有助當地央行可實施更久的貨幣寬鬆政策，來幫助經濟趕快成長。

路透社指出，市場預估泰國在10日的利率決定會議中，還是會維持0.5%不變。此外，甚至預測2022年整年的利率都不會有所變動。

泰國第2大銀行Krung Thai Bank認為，旅遊業固然是泰國重要的元素沒錯，但不是一顆特效藥，也就是景氣無法一下子就好轉起來。以來訪國家最重要的中國大陸來說，根本都還沒放行民眾可至海外旅行。

所以，預測最快要到2023年，旅遊業才可全面回歸疫前榮景。屆時泰國央行，應該才會考慮是否要調高利率。

泰國旅遊產業很龐大，超過300萬泰國民眾賴以維生，且每年有高達500億美元產值。根據統計，泰國現在只有近半數的疫苗接種率，年底的聖誕節與新年假期旅遊旺季即將到來，市場擔心新冠病毒有可能趁機再來搗亂。

還有泰國最大的貿易夥伴中國大陸，經濟成長力道明顯減慢，更是證明泰國央行沒有升息本錢。

野村證券表示，泰國央行預估當地通膨將在1%到3%間游走，這也有利率維持在低檔。

因能源價格上漲，以及供應鏈斷鏈，大部分民眾正為所產生的通膨發愁之際，泰國政府利用補貼學費與水電瓦斯費等，以及壓低一些食物售價，故當地未明顯感受通膨壓力。

不過，泰國10月通膨一度升至2.38%。外界憂心，泰銖從2021年迄今已大貶1成左右，會助長通貨膨脹的氣焰。券商Kiatnakin Phatra Securities擔心，當地金融穩定風險性，以及家庭舉債規模會增加。因此，在眾多原因考量下，泰國在2023年是比較可能才會升息。