封測廠力成(6239)受惠記憶體封測需求穩定、邏輯封測持續暢旺，2021年10月合併營收「雙升」至75.79億元、改寫歷史新高。公司對第四季營運維持樂觀展望，預期可望略優於第三季、連2季改寫新猷，獲利亦續拚向上再創高，並對明年營運展望維持正向樂觀。

力成公布2021年10月自結合併營收75.79億元，較9月72.61億元成長4.38％、較去年同期64.68億元成長達17.18％，改寫歷史新高。累計前10月合併營收689.49億元，較去年同期636.25億元成長8.37％，續創同期新高。

力成對第四季營運維持樂觀展望，表示DRAM及Flash等記憶體業務需求穩定、固態硬碟（SSD）受缺料影響可望改善，邏輯業務需求則維持暢旺、產能持續吃緊，將透過去瓶頸方式增加產能，預期營收可望略優於第三季，獲利則持穩第三季高峰續拚向上。

投顧法人預期，力成第四季營收將季增1～3％、年增逾2成，毛利率維持與第三季相當高檔，使稅後淨利較第三季小增、年增逾5成，每股盈餘估逾3.2元，帶動全年營收成長逾1成、稅後淨利成長逾33％，每股盈餘（EPS）估逾11.4元、全數改寫新高。

展望後市，由於記憶體及邏輯業務持續正向，以及凸塊、覆晶（Flip Chip）封裝及先進製程業務具相當成長性，力成對明年營運維持樂觀看待。董事長蔡篤恭強調，集團已超前部署、積極拓展新成長動能，即使大客戶未來訂單可能生變，未來營運仍能維持成長。

投顧法人認為，邏輯業務仍為力成明年主要成長動能，記憶體業務則預期穩定向上，配合先進封裝需求持續成長、貢獻逐步顯現，預期力成明年營收及獲利均可望成長7～9％，每股盈餘估逾12元、再創新高紀錄。

整體而言，投顧法人認為力成在記憶體業務穩健、邏輯業務持續暢旺、先進封裝貢獻增加帶動下，第四季及明年營運可望穩健成長，且以目前股價本益比及過往配息率估算，達7％的高殖利率使股價下檔具保護，3家均維持「買進」評等、目標價落於122～124元。