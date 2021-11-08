開發金(2883)旗下凱基銀行衝刺消金業務，迎接網購年度盛事雙11，凱基銀行聯手九大網購平台提供全年最大優惠給消費者，包括於各大網購通路推出「天天凱基卡友日」，週一至週日每天都有單筆滿1111元送111元優惠回饋；另特別再加碼，凱基卡友於蝦皮商城滿額現折350元，加上滿額回饋刷卡金，回饋高達32%！與東森購物網、PChome 24h購物也分別推出最高25%及20%的回饋。

凱基銀今年積極衝刺消金，凱基銀轉投資的蘇銀凱基消費金融有限公司在崑山已正式開業。蘇銀凱基消金公司為江蘇銀行持股50.1％擔任主要發起股東，凱基銀行持股33.4％，將以江蘇銀行及凱基銀行兩岸銀行的金融創新經驗，及各方股東經營客群與虛實消費場景之資源，成為提供智慧化、場景化、普惠化金融服務的新一代互聯網消費金融公司。未來會以「數據驅動」為核心理念，構建營運決策、業務行銷及管理體系，致力於金融服務客戶體驗之優化。

迎接今年雙11，凱基銀行攜手蝦皮購物提供雙重回饋，蝦皮商城單筆滿3111元輸入折扣碼現折350元，折價後刷卡金額滿3000元，再加送750元刷卡金。以消費3350元為例，雙重回饋下最高賺1100元，等同回饋高達32%！另外，也於momo購物網、淘寶網、Yahoo購物中心、生活市集、遠傳friDay購物及樂天市場等各大網購平台，提供凱基卡友消費10%高額回饋。