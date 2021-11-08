國際廢鋼價格下壓，原料價格走跌，市場鋼筋買氣轉淡，豐興(2015)本周廢鋼、鋼筋價格均開低盤；廢鋼繼上周六先降300元，本周再降300元，累計跌600元；本周鋼筋也跟跌600元。

回顧上周一，國際廢鋼價格下壓，原料價格漲多整理，市場鋼筋買氣仍平穩，豐興上周一宣布當周廢鋼、鋼筋價格平盤，為連續第二周以平盤開出。但隨著國際廢鋼價格下壓，豐興上周五提前宣布，11月6日廢鋼下跌300元。

近期國際廢鋼價格下壓，市場鋼筋買氣略轉淡，豐興本周開低盤，廢鋼價格再降300元，累計兩周共降每公噸600元，本周廢鋼收購價降至每公噸1萬2000元；鋼筋本周也跟跌600元至每公噸2萬2800元。型鋼產品則仍持穩平盤為每公噸2萬7000元。

近期國際廢鋼原料行情向下，日本2H廢鋼續跌10美元至每公噸525美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價跌8美元為每公噸475美元。澳洲鐵礦砂由每公噸107.55美元續跌至93.85美元。