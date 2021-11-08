考古學家6日在義大利龐貝城（Pompeii）郊區挖到一座「奴隸房」遺址，空間僅4.48坪，房內有3張木床，推測可能是一家三口住在這裡，而消息轉貼到PTT後，有鄉民指出4.8坪這算法不對，以台灣房產算法，還要加上公設比、陽台、車位等，是總坪數20坪的精品小豪宅，讓網友們笑著笑著就哭了，「比奴隸還不如」、「這含車位套房，台北可以賣到1500萬吧」。

考古學家6日在龐貝古城發現了罕見的「奴隸房」，位於馬廄旁邊，空間僅4.84坪，房內擺了3張木床、收納生活物品的雙耳陶罐及陶壺，以及修車用的馬車軸，推測這裡應該是住著一家三口小家庭，是協助製造與保養戰車的奴隸，此次的發現被認為是歷史中很少出現的社會底層生活樣貌。

該新聞轉發到PTT後，有網友指出4.8坪這樣寫就不對了！這不是台灣坪數的算法。照台灣的算法，這案子還要加上1.55坪的陽台、0.66坪的雨遮、公設比35%，以及9.26坪的停車位，並試算總坪數「(4.8+1.55+ 0.66)/(100%-35%)+9.26=20.045」，直呼「看清楚了，這是總坪數20坪的精品小豪宅，懂嗎？」

對此，網友紛紛留言：「太專業」、「住的比現代社畜還好」、「一堆人住得比奴隸還爛」、「這不就是我在住的房子」、「龐貝奴隸：未來的人們一定人人有大房子」、「推，這才是真實算法」、「比奴隸還不如 QQ」，還有人表示，「這就含車位的套房啊，台北可以賣到1500萬吧」、「讚，月租3萬5」、「在新北這樣剛好賣1000萬」、「2000年後的社畜還不如古代奴隸」。