轟買即期AZ疫苗理由「白痴」 柯文哲嗆莊人祥：智商不到70？

台灣自購第13批AZ疫苗59.4萬劑6日晚間到貨，但效期只到11月30日，引發各界質疑。疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，這批AZ疫苗效期不滿1個月，是因國際疫苗供貨仍然不穩所致，並強調絕對打得完。對此，台北市長柯文哲今批莊人祥「智商不到70是不是？」

對於此批AZ疫苗效期引發爭議，莊人祥昨天回應，這批AZ疫苗效期不滿1個月，是因國際疫苗供貨仍然不穩所致。他解釋，選擇接收這批疫苗前已做過評估，以國內仍有180萬人未打AZ第2劑的狀況來看，這批疫苗「即期品」絕對打得完。

柯文哲今（8）日出席敬老儲值金啟動記者會，受訪時表示，昨天聽莊人祥在講，「奇怪，他是智商不到70是不是？」要找理由也要找好一點的，一聽就是白痴的理由，若疫苗供應不足，工廠一出來就被全世界搶光了，怎麼是快要到期了？「有時候認錯就好了，囉哩八唆講一大堆幹什麼？」