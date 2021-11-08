四大公投12月18日登場，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案將舉行投票，中選會也提供投開票所地點線上查詢，民眾即日起可以透過電腦或手機進入中選會「110年全國性公民投票專區」網站，就可以看到「我要去哪投票」平台，即時查詢投開票所地點。。

中選會今（8日）表示，民眾即日起可進入中選會「110年全國性公民投票專區」網站，查詢「我要去哪投票」，並結合Google Map地圖搜尋功能，即可透過戶籍地址查出投開票所地點。另外，民眾也可於12月13日至18日期間，到內政部網站點選「110年全國性公民投票投票所地點查詢」，以國民身分證字號、生日，查詢有無投票權及投票所地點。

中選會指出，有關此次全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數初步統計，戶政事務所已於8月8日完成投票權人名冊之編造作業。經初步統計結果，投票權人人數1988萬2378人。至確定統計部分，中選會亦將於2021年12月14日前再依法公告確定的投票權人人數。

中選會強調，110年全國性公民投票原定投票日期為8月28日，因受疫情影響，改定於12月18日舉行投票，因此投票權人仍以原投票日有投票權資格之投票權人為限。又依公民投票法第24條準用公職人員選舉罷免法第20條規定，已編入投票權人名冊之投票權人於110年8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地投票所投票。

中選會也將於11月13日起至12月11日，為各公投案於全國性無線電視頻道舉辦5場意見發表會（每案5場，4案共計20場），並同步於中選會網站直播，同時會編印公投公報電子書，民眾可以透過電腦或手機瞭解每一公民投票案之主文、理由書及政府機關意見書等資訊。