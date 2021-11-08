行政院核定明（111）年度軍公教人員待遇調升4％，行政院人事長施能傑8日表示，包括公務員、警消的專業加給及教師的學術研究費等，本俸、專業加給、主管加給都會調升。

立委葉毓蘭今天在立法院質詢指出，大學老師是學術研究費高於本俸，警消也有一堆奇怪加給，都沒反應在本俸上，詢問明年軍公教加薪，是只加本薪？還是學術研究費、津貼都會調整？

施能傑回應，歷來調薪時，通案調整就是調整本俸、專業加給、主管加給等三項；公務員稱為專業加給、警消也有專業加給，學校教師則是學術研究費，等同專業加給，「這三項都會調，不用擔心」。

立法院司法及法制委員會今天邀施能傑列席，報告人事總處暨所屬機構業務概況及審查111年度預算案。

在答覆立委葉毓蘭質疑人事總處為何8月建議不加薪時，施能傑說，當時經濟狀況、物價指數等考量因素都是更早的數據，加上疫情嚴峻，因此認為暫時不調薪。

施能傑解釋，但10月時因疫情漸緩，且經濟狀況創11年新高，各種稅收也進來，「條件已經成熟」，所以建議應該調薪。

葉毓蘭又詢問，調薪是否有「中央請客、地方買單」的狀況，地方政府是否有辦法因應、相關預算是否編足？

施能傑說， 調薪是行政院重要政策，確定調薪後主計總處就提修正案，調薪4%部分有另外的科目完全編列；地方部分，主計總處會用統籌分配款補足，「這部分絕對不會有問題」。