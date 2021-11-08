近一周來，受到國際廢鋼原料行情下跌8～10美元影響，豐興(2015)8日開出的本週周內銷盤價，調降廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼連同6日降300元，累計每公噸調降600元，鋼筋每公噸下修600元，只有型鋼維持平盤。

豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12000元，鋼筋每公噸牌價為22800元，型鋼每公噸維持27000元。