國際廢鋼原料價格下挫 豐興調降本周廢鋼和鋼筋價格 11:512021/11/08 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近一周來，受到國際廢鋼原料行情下跌8～10美元影響，豐興(2015)8日開出的本週周內銷盤價，調降廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼連同6日降300元，累計每公噸調降600元，鋼筋每公噸下修600元，只有型鋼維持平盤。 豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12000元，鋼筋每公噸牌價為22800元，型鋼每公噸維持27000元。 遭質疑油價未隨國際連動 中油：每週都依機制調整 遠東新世紀綠色材料 國際賽指定 #豐興 #鋼筋每公噸 #型鋼 #國際廢鋼原料價格 #豐興調降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐興盤價開低 鋼筋轉跌600元 11:422021/11/08 財經 《產業》今年臺灣石化業產值上看1.8兆 成長逾4成 12:502021/11/05 財經 財報亮眼 鋼鐵人Q4續看旺 04:102021/11/08 證券．權證 報價反彈 EVA三雄吃補 04:102021/11/05 證券．權證 台中市新舊房價比出爐 中區價差8成高居榜首 09:012021/11/06 房產達人 鋼價大漲 中鋼Q3、前三季獲利 雙響砲 04:102021/11/06 財經要聞 柴油再漲創7年新高 客運補貼定了 04:102021/11/06 焦點要聞 我們不是信用卡公司！萬事達卡股價漲贏Visa的秘密 10:202021/11/06 財經 終止連漲！汽油明起調降0.2元 柴油調漲0.1元 12:592021/11/07 生活 市況熱 10月出口拚連16紅 04:102021/11/07 專題周報 觀察者網》寒冬來臨 警惕糧食危機（蘇東亮） 09:522021/11/07 海納百川 財經熱門新聞 錯怪台積電了！蘋果「神話」破滅 iPhone大缺貨內幕曝光 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 打倒美國！台積電砸2千億設廠超重要 日本政府出狠招綁人 - 財經 航運「巨型韭菜」又輸了！買陽明虧2千萬後 出脫長榮再賠千萬 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。