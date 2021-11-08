電子業財報陸續公布，不少指標股獲利與展望優於預期，缺料問題仍是各界關注焦點，知名半導體分析師陸行之表示觀察到一個奇怪的情形，明明營收成長低於同業平均的18-20%，卻告訴媒體表現有多好，需求有多強，短料缺料嚴重導致無法滿足客戶需求到2022、2023年，他指出，目前除了車用晶片及少數產品嚴重缺料外，缺料已逐步紓解，但有公司似乎避重就輕，應該說清楚是產品塞港還是缺了什麼料等等。

陸行之在臉書貼文表示，最近觀察一些半導體及科技公司，覺得很奇怪，明明全年營收同期相比成長明顯低於同業平均的18-20%，自己及客戶手上一堆庫存，季對季、月對月相比開始衰退，年對年的同期相比也開始轉弱，然後管理階層一直告訴媒體自己表現有多好，需求有多強，短料缺料嚴重導致無法滿足客戶需求到2022、2023年。

有關半導體缺料問題，陸行之表示，老實說目前成熟市場5G、中低階筆電、TV、部分數據中心晶片、DRAM、大尺寸螢幕驅動IC、影像感測器（CIS）、射頻放大器、指紋觸控、被動元件MLCC，甚至有些微控制器（MCU）、電力功率晶片需求 (占全球半導體需求近50%）都轉弱了，除了車用晶片及少數產品有嚴重缺料之外，目前已經在逐步紓解了。

陸行之指出，如果公司還是表現不好，就說說到底發生什麼事情了，是產品塞港還是缺了什麼料？缺了誰的料？為何缺料？哪些公司要負缺料的責任？公司避重就輕似乎一直是個問題，難怪有些投資公司要用AI來辨識管理層沒有說的感覺。他還特別表示，「請不要對號入座，只有我知道在講哪些公司」。