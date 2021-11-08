行政院核定民國111年度軍公教人員待遇調升4％，行政院人事行政總處人事長施能傑今天說，包括公務員、警消的專業加給及教師的學術研究費等，本俸、專業加給、主管加給都會調。

國民黨立委葉毓蘭今天在立院司法法制委員會質詢，人事總處為何8月時建議軍公教不加薪？施能傑說，當時經濟狀況、物價指數等考量因素都是更早的數據，加上疫情嚴峻，因此認為暫時不調薪。10月時因疫情漸緩，且經濟狀況創11年新高，各種稅收也進來，條件已經成熟，所以建議應該調薪。

葉毓蘭問，大學老師是學術研究費高於本俸，警消也有各種加給，這些都沒反應在本俸上，若明年軍公教加薪，是只加本薪？還是學術研究費、津貼都會調整？施能傑說，歷來調薪時，通案調整就是調整本俸、專業加給、主管加給等三項，公務員稱為專業加給、警消也有專業加給，學校教師則是學術研究費，等同專業加給，「三項都會調，不用擔心」。