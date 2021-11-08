台海可能爆發戰爭成為外媒關注焦點，立委詢問金管會戰爭一旦爆發是否作好金融市場相關準備？金管會主委黃天牧指出，未來政府會依緊急程度，作適當處理，包括股市的休市。

國民黨立委賴士葆指出，國防部長邱國正叫東沙群島官兵作好準備，「我死則國生」，已經叫官兵準備犧牲了，國防部長認為兩岸情勢是40年來最緊張，國安局長也很緊張，1996年台海飛彈危機，台灣很多錢跑去美國，2008年年底全球金融風暴時，他建議當時行政院劉兆玄對存款無限保障，不然有民間銀行要倒閉，未來戰爭如果發生，保險如何給付？如果對岸打東沙群島，股市要如何處理？

金管會主委黃天牧指出，從國際媒體報導來看，台海是關注的焦點，的確有些需要注意的地方，2008年年底全球金融風暴，台灣是亞洲第一個宣布存款全額保障的，未來政府會依緊急程度，作適當處理，包括不同情境，在國安單位指導下，跨部會協調，包括股市的休市。

中央存保公司董事長朱浩民則指出，目前台灣存款保障上限300萬，是世界第三高的，美國是20萬美金，歐盟是10萬歐元，如果未來如有特別因素出現，為了增強民眾信心，可以把存款保障上限提高，甚至完全沒有設限。