航運三雄長榮、萬海及陽明7月中後出現劇烈崩跌，短短3個月重挫超過6成，但近期受到第三季財報亮眼及運價仍維持高檔等利多因素刺激，開始止跌反彈，沒想到先前多次進出航運股的中環上周五（5日）公告處分長榮股票，損失超過1100萬，累積9月後出脫長榮及陽明共慘賠超過4300萬。

從去年下半年開始，全球貿易貨物量暴增，帶動貨櫃航運獲利飆升，三雄股價跟著水漲船高，到今年7月股價已翻了超過20倍，長榮、萬海及陽明在7月初分別站上233元、353元及234.5元歷史高點，但高檔行情未能延續，月底市場情緒迅速轉空，航運股價開始崩跌，3個月重挫超過6成，長榮與陽明跌到百元以下，多在90元附近徘徊，萬海則摔至200元以下，則在160元附近整理。

不過11月初，航運三雄人氣回升，加上運價維持高檔、第三季財報亮眼等利多，三雄出現反彈，長榮在兩周交易日內上漲超過26%，陽明漲約14%，萬海上揚超過7%，長榮與陽明回到110元左右，萬海則衝上180元。

沒想到，曾多次進出長榮與陽明的中環公司上周五（5日）公告處分3372張長榮股票，損失超過1140萬。事實上，9月後中環曾多次處分長榮與陽明持股，出脫陽明累積賠超過2608萬，賣掉長榮則賠超過1713萬，累積損失逾4321萬。

中環賣出長榮股票後，目前仍持有2986張，金額達3.18億，持股比例為0.056%；目前中環持有7496張陽明股票，金額達8.09億，持股比例為0.215%。

有趣的是，先前中環買航運股慘賠的消息傳到PTT論壇上，引起網友們熱烈討論，不少直呼中環是「巨型韭菜」、「韭菜吹又生，巨型散戶」、「又是個超大型韭菜」、「可憐吶，韭菜中的韭菜，走不出水手的世界」、「巨型韭菜還是天才投資長？」、「這比路邊的韭菜還要韭菜了。」