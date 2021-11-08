勇士8日在出戰火箭比賽第3節打出15比0瘋狂攻勢，很快就把雙方差距擴大到20分以上，柯瑞順勢只打前3節就宣告收工，仍拿20分、3抄截，搭配普爾25分、5助攻與4籃板，勇士輕鬆在自家主場以120比107擊潰火箭，除摘4連勝，更以8勝1敗續居西區龍頭。
普爾延續前兩場的火燙外線手感，光在首節就轟下15分，很快幫助勇士取得領先優勢，搭配歐托波特在上半場結束前瘋狂連進3顆三分球，勇士打完上半場，取得69比61領先，柯瑞依舊相當客氣，上半場僅投進兩顆三分球，貢獻12分。
就算普爾、卓雷蒙格林第3節很快就各吞個人第4犯，勇士反而不受影響，別利查接連投進兩顆三分球，柯瑞也投進三分外線，帶起誇張15比0猛攻，勇士領先幅度來到21分，也讓剩餘比賽很快進入垃圾時間，雙方幾乎都用板凳打完。
勇士除了普爾、柯瑞得分破20，歐托波特也有單場5顆三分球、包辦15分、9籃板表現，威金斯16分、3籃板及2助攻，小培頓10分、3助攻、3籃板及4抄截；火箭以泰特21分、10籃板表現最佳，泰斯也有14分，火箭得分王伍德僅拿4分。
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