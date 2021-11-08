北市一名蔡姓7旬銀樓老闆，偷吃小他20多歲的陳姓越南籍女子還生下一子，蔡妻得知老公姦情後，立即展開「護產」行動，不僅與兩名30多歲兒子前往銀樓拿走約上千萬元的珠寶、黃金，更將她名下價值千萬的北市精華區房屋移轉給兩個兒子。蔡翁提告主張房子是「借名登記」，要求轉回他名下，蔡妻則告老公與小三侵害配偶權。結果正宮大勝，房子不用轉回，偷吃男與小三還得連帶賠償她55萬元精神撫慰金。

根據判決書，蔡翁與妻子結婚近40年，兩個兒子都已30多歲。經營銀樓的蔡翁，於2017年認識到銀樓買金飾的40多歲越南籍陳姓女子，不但外遇，更於2018年11月產下一子。

蔡妻直到2020年中才確認丈夫外遇產子，每月給小三陳女5萬元，蔡妻雖然氣炸但沒有氣昏頭，立即通知兩個兒子到丈夫經營的銀樓，將一批貴重的珠寶、黃金和金飾等物「帶走」。之後更將自己名下北市精華區、價值千萬房產轉移給2個兒子。

蔡翁提告主張妻子名下房產是他出資購買，借名登記給妻子，要求房產「所有權移轉登記」，但遭士林地院駁回。

而蔡妻也向丈夫與陳女提告求償100萬元，士林地院審理認為，蔡翁和陳女都坦承外遇生子，兩人應連帶賠償55萬元。原告、被告均不服，雙雙上訴高等法院。高院審理認為，陳女、蔡翁侵害蔡妻配偶權益，判兩人應連帶賠償精神慰撫金55萬元確定。