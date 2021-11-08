教育局張明文局至永平高中傾聽年輕世代意見與想法，期待成為未來領導重要人才。（新北市教育局提供）

新北市教育局預計今年學年度上學期辦理6場新世代青年分區論壇，強化高中職學生自治會以及學校重要社團幹部能力，教育局長張明文昨至永平高中參加首場論壇，與學生進行互動遊戲，也傾聽年輕世代的意見與想法，期待透過論壇讓青年學子自主發現問題、解決問題，成為未來領導重要人才。

永平高中課程主題為「新教育與新媒體」，現場邀請WeTeach數位教育平台創辦人陳坤平講授新教育─認識108課綱、金鐘獎迷你劇集新人獎得主游珈瑄，分享新媒體未來夢想家，鼓勵學生逐夢踏實、學以致用。會場中更設置9個體驗館，讓學生聽完課程後能實際操作。其中包含新創藝網美打卡點、新創業品牌展示店、新科技互動體驗區和新媒體Podcast體驗區，學生輪番體驗直呼新奇有趣！

永平高中校長沈美華指出，今年活動聚焦在新教育及新媒體，透過業師分享與工作坊方式，提供學生多元探索機會，也期許同學真正掌握新課綱與未來職場所需能力關聯性，透過合作方式體驗、提案與發表，培養關心公共議題並解決問題行動力。

擔任桌遊社社長的張惟翔同學說，自己對新媒體非常有興趣參加培力訓練營隊，對於課程新穎內容覺得很驚訝，是在社團裡從來經歷過的學習經驗，對自己而言是個全新的體驗；流行音樂社公關翁立凱同學也說，在課程中可以跟其他班級的學生一起討論隊輔設計議題，活動還邀請知名鼓手羅小白來表演，真的超酷。

教育局表示，新世代青年分區論壇分別在永平高中、新北高中、新莊高中、中和高中、新店高中、三民高中等6校舉辦，預計12月上旬辦理完成。各校從「五新—新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育」中，依據學校特性及學生興趣，擇定重點議題為課程主軸，並搭配研習講座、小組討論、提案分享等多元方式，積極培養學生幹部基本關鍵能力。