患有心臟疾病的56歲余姓男子，8日凌晨4時10分疑似因心臟不舒服，自行駕駛白色休旅車，前往烏日林新醫院就診，不料就在快到醫院時，支撐不下，車頭一歪，直接撞向停在路旁的15輛機車，趴在方向盤上的余男在救護車緊急送醫後，仍然不治身亡。

消防隊指出，今日凌晨4點10分，收到救護通知指烏日區健行路與三榮十二路有車禍，人員急需救治，到場發現一輛白色撞倒停在路旁的15輛機車，余男則趴在在駕駛座上，沒有回應，立即施以CPR急救，並送往30公尺外的烏日林新醫院急救。

烏日林新醫院表示，患者在凌晨4時38分到院，OHCA無自主性心跳呼吸，經搶救後宣告不治。

烏日警方指出，余男因心臟疾病身體不適自行開車前往烏日林新醫院看診，於健行路與三榮十二路口，自撞路旁停放數部摩托車，余男送醫急救後不治。呼籲用路人患有心臟疾病身體不適時，請切勿自行前往就醫，以維護其他用路人生命安全。