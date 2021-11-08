經濟部次長曾文生赴立法院外交國防委員會，提出我國加入CPTPP的產業影響報告。曾文生指出，加入CPTPP，對我國汽車、加工食品等產業，可能面臨較大的開放壓力，台灣汽車零組件產業雖有外銷競爭力，但是整車製造仍不具經濟規模，國內整車製造需與美日歐品牌合作。

曾文生表示，加入CPTPP開放市場後，汽車品牌母廠會不會以進口來取代國產？會不會影響產業發展？經濟部會多加注意。

另外，國內食品多為內銷，加入CPTPP有助於推展市場，業者憂慮對國內產業衝擊，部分以國內市場為主的內需型產業，可能面臨進口產品的競爭，協助業者因應貿易自由化。

在對汽車產業的協助部分，曾文生指出，經濟部自2017年起就與汽車產業溝通和研商對策，面對CPTPP汽車大國的競爭，台灣汽車產業需要調適期，配合接下來談判的方向加速轉型，逐步降稅，以減少產業衝擊。

經濟部同時與汽車產業協調可行的解決方案，改善調整汽車整車和零件的稅制結構，協助產業掌握核心技術，強化廠商零組件設計與開發能力，扶植發展關鍵零組件，也會協助車廠拓展外交，結合國內科研機構能力，協助產品符合車廠驗證，協助整車開拓新興市場，推動電動汽車產業發展。