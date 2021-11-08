冷氣團報到，氣溫有感陡降，7-11、家樂福等零售通路紛紛推出「火鍋祭」超值優惠，王品集團旗下青花驕、聚、石二鍋3大鍋物品牌，成為零售通路的最佳合作夥伴，一口氣推出14款鍋物商機搶進7大通路，從巷口超商到一次買足的量販店，滿足消費者的「暖食」需求，全力搶攻年產值300億元會冒煙的火鍋商機。

台灣火鍋市場年產值超過300億元，隨著零售通路擴張，外帶商機逐年增加，7-11去年火鍋季營收超過3億元，今年「名鍋盛典」擴大規模，希望帶動相關業績成長二成以上。全聯在2014年率先喊出「火鍋祭」，光是賣常溫火鍋湯底，7年來業績彈跳36倍，9月初開始販售常溫火鍋湯底，短短兩個月，已經賣出50萬包，業績較去年同期成長5成。

王品集團擁有青花驕、和牛涮、聚、尬鍋、石二鍋和12MINI等六個火鍋品牌，從石頭鍋到麻辣鍋、從爆濃海鮮球到綜合火鍋料，王品集團有最豐富的火鍋湯底、最多的火鍋料，滿足消費者宅家吃鍋的選擇。今年冬天，王品集團推出8款冷凍、常溫湯底、6款鍋料、還有石二鍋沙茶醬，在7-11、全家、全聯、家樂福、愛買、大潤發等七大超商賣場都可以買到。

王品青花驕麻辣鍋，以鮮麻不躁的青花椒湯頭、藏椒爆漿貢丸等醇厚風味，成為冷凍鍋底的熱銷常勝軍，今年增加美國Choice等級的韓式胸腹牛火鍋肉片及極品梅花豬肉片、有感增量，讓麻辣控欲罷不能，離家最近的7-11還可以買到「加肉版」青花驕麻辣鍋，現在任選指定商品3件就享有88折優惠。

家樂福則主打石二鍋系列，石二鍋最有名的丸子三兄弟-「芋香貢丸」、「爆濃海鮮球」與「蝦爆起司丸」還有網友許願的石二鍋水晶餃，Ｑ彈外皮包覆鹹香肉餡，口感絕佳，另外集合百頁魚豆腐、香菇貢丸等4種丸餃的精選綜合火鍋料、網友最喜歡的石二鍋烏龍麵和石二鍋的檸檬冬瓜冰沙，都是宅在家吃火鍋的必備良伴。

七大通路涵蓋上萬家門市，如果真的太冷，消費者不想出門，還可以透過momo及王品瘋美食購物網兩大電商選購！除了經典熱銷的青花驕麻辣鍋，11/16於王品瘋美食購物網開賣的王品嚴選番茄牛排火鍋，重達1.4公斤超飽足，更特選肉厚軟嫩CHOICE美國肩胛牛小排入鍋，湯底採用整顆番茄及多種香辛料燉煮、暖心開胃，讓消費者再冷也能宅家吃好鍋。

七大超商賣場、兩個電商平台，即日起推出火鍋組的優惠活動，7-11指定商品任選3件享有88折優惠，王品號召鍋物控們趕快趁這波囤起來。