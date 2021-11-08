投資人在財報季進入高峰前陷入觀望，且許多投資人準備在日經指數逼近3萬點重大心理反壓時將近來獲利入袋，周一晨收日經225指數微跌0.07%，為29590.57點。東證一部指數持平，報2041.48點。

上周五美國發布的非農就業報告意外強勁，帶動華爾街股市再創新高，周一日股早盤一度走高，惟盤中由升轉跌，較上周四觸及的1個月高點（29880.81點）進一步下滑。

國內的業績報告仍是左右市場行情最大的驅動力。

Mixi股價跌停，大跌18.2%，由於主要的遊戲服務營收表現疲弱，該網路公司大幅調降獲利預測。

機器人製造商Daifuku獲利不及市場預期，早盤收跌7.71%。

農業機械等機具製造商久保田（Kubota）上季獲利不如市場預期，股價下挫7.36%。

精密機械製造商奧林巴斯（Olympus）業績報喜，股價上漲6.86%。

保齡球館和遊樂中心業者Round One早盤收漲9.61%，受惠於政府提供的防疫停業補貼，該公司上修淨利預測。

本周將有超過1500家企業將發布季報，包括周一的軟銀集團、周二的日產汽車和周五的東京威力科創。