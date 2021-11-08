各政黨把握時間針對1218的四大公投進行全台宣講，宅神朱學恆認為，四大公投政治領袖怎麼看根本不重要，公民投票就是一場直接民權的行使，公民對抗政府的戰爭，沒有一個政治人物懂得比一般公民多，你聽他們的幹嘛。

朱學恆在臉書直播提到，四大公投就是公民對抗政府，科學對抗政治，數學對抗口號，自決對抗操弄，根本沒有那麼複雜，公民聽自己的就好了，現在甚麼年代了，難道你還要聽口號才能決定四個公投要怎麼投？難道台灣是落後國家，還要聽巫醫祈福嗎？

朱學恆觀察，民進黨花五千八百萬宣講四個不同意，發現各地參與者一堆白髮蒼蒼的老人，沒想到執政才幾年，就已經落到跟國民黨活動一樣的銀髮族運動會。

朱學恆說，仔細想想，現在如果已經進到社會，在企業界工作的年輕人，有多少人會相信沒有電力台灣更有力這種妖言惑眾啦？公投當天就快樂放假去投票，投完去唱歌，當天要上班還可以領雙倍薪水。

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