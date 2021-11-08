全球累計感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例今天逼近2.5億例，Delta變異株疫情趨緩，貿易和觀光業進一步恢復運作，不過部分東歐國家單日確診數近來屢創新高。

據路透社分析，全球過去3個月平均單日新增病例數降幅達36%。

分析顯示，即使傳播速度趨緩，病毒仍以每90天感染5000萬人的速度擴散，主因Delta變異株（最先現蹤於印度）傳播力強。全球先前花了將近1年，累計病例才達到5000萬例大關。

受惠於疫苗接種和染疫康復，公衛專家樂觀認為許多國家已度過疫情最糟時期，但他們仍提醒天氣變冷和耶誕季即將到來，聚會變多可能導致病例增加。

世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）告訴路透社：「我們認為現在到明年底，這段時間我們能控制住病毒…可以大幅降低重症和死亡率。」

除了疫苗，醫界現在也有更好的療法。英國本月4日成為全球第一個批准使用美國默沙東集團（Merck & Co.）和Ridgeback Biotherapeutics聯合研發抗疫口服藥的國家。

路透社形容這款口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）可能成為扭轉疫情的關鍵；研究結果顯示，染疫初期服藥，可讓確診後住院或死亡率減半。

根據路透社分析，目前在240個國家地區裡，仍有55國的感染人數走升，包括俄羅斯、烏克蘭及希臘等，通報的單日新增病例不是接近自2年前爆發疫情以來新高，就是屢創紀錄。

東歐是COVID-19疫苗接種率最低的區域之一。根據分析，近來全球有一半以上新增感染病例來自歐洲國家，大約每4天會新增100萬例。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1101108