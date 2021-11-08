小男孩樂團即將發行全新專輯《小男孩如是說》。（滾石唱片提供）

由小男孩樂團主唱米非與金曲製作人陳君豪共同創作的〈讓我聽見你〉，是愛奇藝、華視、八大電視共同推出的末日愛情影集《無神之地不下雨》插曲。米非深情演唱的渲染力，加上弦樂鋪陳及阿美族語的畫龍點睛，讓整首歌曲情緒不斷堆疊，十分抓耳，參與演出的鄭元暢大讚：「好好聽喔，中後段唱族語那段，我感動得雞皮疙瘩，好感動好好聽！」

身為阿美族的米非表示，其實從小沒有講族語的習慣，「但聽到原民歌曲總讓我覺得和家人及大自然，有很緊密的聯繫，也一直希望自己能有更多母語的創作。」小男孩樂團曾將阿美族古調元素融入作品〈有你在身旁〉，此次收到劇組邀歌，米非興奮也躍躍欲試，積極向阿美族老師以及媽媽請教，練習發音技巧，並和陳君豪共同完成溫暖的音樂。

米非進錄音室配唱〈讓我聽見你〉時，陪伴她13年的愛犬「啾比」罹患了糖尿病，讓她心情沈重：「太折磨了，我和啾比陪伴彼此很久，牠年紀也大了，很怕又失去一位重要的家人。」她想到愛犬的病況，幾乎是哽咽唱完整首，讓音樂製作人只好喊停：「君豪老師通常會對配唱藝人說，要放感情去唱，但當時一直被提醒『不用投入太多情感』，因為一直哭就會影響聲音的表現。」

後來拍攝對嘴MV時，米非聽到音樂就想起家人和愛犬，一時忍不住淚水，但真摯情感的流露反而讓導演決定繼續拍攝，更鼓勵米非「想哭就哭！」因此捕捉到米非珍貴且令人動容的一面。而在看過影像畫面後，米非也笑說：「真的哭好慘，但都是很真實的情緒，希望也能感動到觀眾。」小男孩樂團將在11月10日發行全新數位專輯《小男孩如是說》，並於同天開放訂購實體專輯。