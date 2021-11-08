YouTuber兼AV監製米砂（Misa）改編熱門韓劇《魷魚遊戲》，拍攝成人片《鮑魚遊戲》吸引萬人付費收看，大賺3百萬回本，卻被不肖人士打著名號徵續集臨演，害米砂信箱爆炸，對此她PO文澄清，並揭密拍攝現場沒有想像中爽。

米砂昨（7日）在IG正視聽：「最近網路上瘋傳鮑魚遊戲續集找演員的不實訊息，請大家不要輕信謠言而受騙，我們目前並沒有在招續集臨演。」她強調拍片並沒有外界想像的輕鬆又好賺，「你去跟我們鮑魚遊戲現場臨演說：『你們是不是很爽』，他們一定馬上送你一根中指，拍攝現場真的很不好混，無限重拍外加泥沙地獄，衣服又很熱現場一定很悶，你真的不會爽到。」

米砂看到假徵才文寫著臨演拍12個小時以上、4天全勤拿6千塊酬勞，忍不住說：「等於時薪最高才125元（最低可能0或70元？）錢真的沒有這麼好賺，不要看到6000就腦衝，況且我們鮑魚遊戲不會給臨演開這麼低的價錢，因為『真的很辛苦』」。她呼籲所有人都要多注意自身安全，不要傻傻地被網路徵才消息詐騙，「有好幾位我的粉絲都被騙過數千元，請大家保護好自己。」

《鮑魚遊戲》因觀看數佳，米砂收到不少粉絲來信敲碗續集，她6日親自表示目前沒打算拍續集，真的要拍也要等南韓第二季推出時，再由她或片商發文徵人，其他管道都跟《鮑魚遊戲》無關。