台中東區一間國小10月間爆發小六女學生集體行竊案，事發後校方也發給家長一封名為「學生偏差行為案例警報」的通知。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中東區一間國小10月間爆發小六女學生集體行竊案。該校一名五年級女童5月開始多次邀約同校數名六年級學姐到家裡玩「躲貓貓」，學姊卻被控暗中偷走抽屜裡的現金，家長指稱失竊金額達10萬元，懷疑是連續集體偷竊；校方指稱，該案發生後已啟動輔導室與相關導師透過諮詢方式輔導並釐清案情，因家長未報警，和學生說法也有出入，學校目前只能持續輔導並發文給家長盼能共同導正孩子偏差行為。

校方表示，在雙十連假前10月8日晚閶接獲小五女學生王姓家長告知，女兒的學姐們疑似多次利用到家中玩躲貓貓的遊戲，到三樓放錢的房間進行偷竊，家長表示，握有監視器等證據，也向行為人求證，是多次行竊；唯家長一直未報警，校方只能透過輔導室以及導師介入透過諮詢等方式了解情況，但學生說法與家長指控有差距，目前只能證實，只有一次的行為。

轄區第三分局也表示，目前未接獲家長報案，無從了解、以及介入調查；但校方也表示，在10月8日獲知學生在校外發生偏差行為，除對相關行為人及小五女同學進行諮商輔導，也發給家長一封名為「學生偏差行為案例警報」的通知，希望與家長共同導正孩子偏差行為。

在該封信件中，一開頭強調「本校近日發生學生非常嚴重偏差行為...」，請家長注意學生放學行蹤，以及與同學的互動狀況；並強調會透過朝會、班會等時間全面輔導相關法治觀念。