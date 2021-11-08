↑巨石強森（右起）、蓋兒加朵、萊恩雷諾斯將多年私交完美傳達在《紅色通緝令》上的銀幕默契。（Netflix提供）

↑與巨石強森（右）在《紅色通緝令》的熱情舞蹈，讓蓋兒加朵心情緊張。（Netflix提供）

↑蓋兒加朵在《紅色通緝令》性感融合暴力的矯捷身手令人驚艷。（Netflix提供）

↑巨石強森（左）為洗刷冤屈，被破與萊恩雷諾斯聯手全球盜寶。（Netflix提供）

Netflix的年度大片《紅色通緝令》集結巨石強森（Dwayne Johnson）、蓋兒加朵（Gal Gadot）、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）夢幻共演，3人在片中爾虞我詐、鬥智鬥力，在片中飾演全球頂尖美術品怪盜的蓋兒加朵，就算同時炫技對打兩位男星也游刃有餘，但日前在亞太線上記者會上，她透露唯一讓她輾轉難眠的一場戲，竟是與巨石強森的一段1分鐘舞蹈，蓋兒微笑抱怨：「他真的很重！」

在《紅色通緝令》飾演FBI犯罪側寫員的巨石強森，為逮補蓋兒加朵洗刷罪名，不惜與萊恩雷諾斯飾演的大盜聯手，片中致敬《魔鬼大帝：真實謊言》的惹火雙人舞表面性感卻暗藏著勢不兩立的對峙，蓋兒坦言與巨石共舞讓她非常緊張，「很擔心我的腳撐不撐得住」，她事前不斷叮嚀強森兩人要加緊練習，但他總輕鬆地安撫她、告訴她一切都會很棒，「當然，那只讓我更緊張」。但開拍時，強森腳步輕盈、體態優雅，蓋兒大喊：「這傢伙根本就是個芭雷舞孃！」

蓋兒因演出神力女超人爆紅，但在《紅色通緝令》卻是計謀算盡的惡人，拋去超級英雄正義凜然的形象，時而嬌媚時而俏皮地將對手耍得團團轉，展現過去少見的銀幕面貌，她表示身為演員自然希望能有機會探索各種不同的人物面貌，坦言： 「演壞人真的超好玩！」巨石插話提醒大家，蓋兒即將在真人版《白雪公主》中飾演壞皇后，蓋兒不好意思地笑說：「《紅色通緝令》真的讓我演壞人的胃口大開！」

片中3位主角為爭奪稀世珍寶全球走透透，有時必須上演《法櫃奇兵》般的解謎探險，有時又得上演《瞞天過海》式的劫盜大作戰，被問到會想和誰搭檔盜寶，蓋兒毫不思索地說：「巨石強森！」自信地說強森也一定會選她當共犯，「因為我們就是合作無間」，巨石強森也理所當然地說在蓋兒和萊恩之間選擇很明顯：「我可不想偷到一半和萊恩困在一起！」至於會從對方身上偷走什麼東西？強森想偷走蓋兒的芳心，蓋兒則想偷走強森舉世聞名的迷人笑容。

有趣的是，蓋兒是現任神力女超人、強森即將成為黑亞當、萊恩則曾是綠光戰警，這回在《紅色通緝令》3人就像DC超級英雄大亂鬥， 萊恩意外透露蓋兒身手最優雅、訓練完整，絕對能輕易撂倒兩位男性，在她面前自己和強森盡陪末座，「強森抓住你的話，可以把你殺死，但還好我身手比他快，我可以烙跑」，萊恩笑說：「我是膽小鬼。」

但萊恩仍在新作大展矯健身手，一場在4層樓高鷹架上邊打邊拆的動作戲讓人驚艷，也照例擔任搞笑擔當，但他坦言其實從小到大都有焦慮的問題，作品中快嘴多話的角色，源自小時候為自己建立起的防禦機制，當他遇到令他緊張想逃避的情況時，就會讓這個搞笑的人格出馬應付，「我雖然很感謝有個這樣的人格，但也希望我小時候不需要這樣做」，表示真實生活中的他和銀幕形象差距很大，「我很易感，可能也比我扮演的角色更善於聆聽」。

萊恩坦言自己雖然在好萊塢工作近30年，和蓋兒與強森也有十幾二十年的私交，但當他在片場見到兩人時，他不會覺得是遇到朋友，「我會先跟大家一樣變成粉絲」，但他認為正因3人是多年好友，才能在新作展現千金難買的絕佳默契，「我和強森私底下吃飯時就像在《紅色通緝令》裡一樣大講垃圾話」。

《紅色通緝令》是Netflix史上投資最高的電影，預算據悉高達6億美金（約167億台幣）天價，故事描繪巨石強森飾飾演的FBI探員在追捕蓋兒加朵飾演的美術品大盜「主教」時反被陷害入獄，為洗刷冤屈只能與他逮捕的藝術竊賊萊恩雷諾斯合作，3人展開全球奪寶冒險，但其實各自都暗藏著不可告人的秘密。《紅色通緝令》將在11月12日 下午3點於Netflix全球獨家上線。