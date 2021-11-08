不少人擠破頭想要進台積電。不過一名男網友表示，非電資系的人都想做台積電產線三寶，就連文組畢業的女生也想盡辦法要進去當作業員，令他驚訝台積電內部員工文組比理組還要多，「有什麼魔力嗎？」

原PO日前於PTT工作板指出，大概只有念電資系出身的人會不屑台積電，但許多非電資系畢業的，都想要做產線三寶，只要能進台積電，「祖墳都會冒青煙」，甚至連文組畢業的女生，也搶當作業員，甚至是助理工程師職缺都被搶破頭，認為台積電應該是科技業極少數中，文組人比理組人還想進的公司。

原PO不解說，「單純是因為薪水多到能翻轉人生嗎？」非電資系的進台積電就能看到電資的車尾燈、文組進台積電直接升到文組頂端、作業員直接海放公務員，甚至業務及財務會直接打趴一般公司行號的理專，「台積電的魔力到底在哪？」

貼文曝光後，鄉民一面倒回應，「雖然很操，但大樹好乘涼」、「出社會就是求財，誰跟你求理想」、「我只要會鎖螺絲，拿無塵布就有年薪200萬不好嗎？」、「我老婆部門幾乎都媽媽年紀，朝九晚六，車貸房貸輕鬆繳，完全不需要創新根本爽缺」。

留言中也有人感嘆地說，「是台灣其他公司薪資福利太爛」、「台灣薪資結構真的不好，進台積電當作業員加班、輪班，一年就能存70萬，甚至更多」、「一樣都要被公司操，當然選錢多的」。