韓國男星鄭俊英2019年3月被爆出涉嫌偷拍、散布性愛影片，面臨5年有期徒刑，FTISLAND前隊長崔鍾訓共同涉案，則遭判刑2年6個月，然而崔鍾訓的被羈押日數可抵刑期，8日已刑滿出獄，出獄後的動向也曝光。

崔鍾訓、鄭俊英夥同三位友人，涉嫌於2016年集體性侵一位酒後失去意識的女性，崔鍾訓認偷拍還將受害者照片散播到「老司機群組」，經警方調查後，以偷拍不雅影片、輪姦以及賄賂警察等罪名，一審遭判集體性侵罪5年有期徒刑，又被追加1年半。

崔鍾訓因此當庭哽咽，希望法官可以給他重新做人的機會，能從寬量刑，法官考慮到崔鍾訓在上訴案判決前，曾向受害者提交協議書，與受害者達成協議，且其屬初犯，最後被改判為2年6個月有期徒刑，另被判須進行80小時性暴力治療，以及限制從事與兒童及青少年相關的工作3年。

而鄭俊英於 2019 年 3 月 21 日被羈押，原遭判6年徒刑，法官表示，鄭俊英本人對自己的行為有反省之心，因此減刑1年，另外非法拍攝的嫌疑，也以沒有原件的理由，法院不承認影片是證據的效力，故鄭俊英非法偷拍相關嫌疑被判無罪。