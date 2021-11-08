經典奇幻系列電影《哈利波特》在2001年上映第一集，自次全球陷入「魔法漩渦」，《哈利波特》7集著作都演完還不夠，後續又推出《怪獸與牠們的產地》系列電影，至今熱潮不退，至於當年演出《哈利波特》的小演員們，長大後多數仍在圈內發展，有不少人這20年來一直有聯絡，飾演「跩哥馬份」的湯姆費爾頓(Tom Felton)最近就貼出一張同框照，還吐露真心話，粉絲笑爆說他在破壞人設。

《哈利波特》電影早已拍完，但演員們不但對這部戲有感情，也珍惜彼此的情誼，其中，飾演反派要角「馬份」的英國男星湯姆費爾頓，堪稱《哈利波特》的康樂股長，年年都費心在維持大家的感情，跟「哈利」丹尼爾雷德克里夫、「妙麗」艾瑪華森、「榮恩」魯伯特葛林特尤其要好，他沒事就愛打電話鬧丹尼爾，還曾公開吐露當年很愛慕艾瑪，可惜只能當朋友，聊天會講家裡雞毛蒜皮小事的那種。

湯姆費爾頓對《哈利波特》念念不忘並為之自豪的程度，在今年萬聖節擴展到最大化，他日前公開了萬聖節討糖扮裝，竟然穿上葛萊芬多袍子扮成「哈利波特」，還把愛犬拖下水一起扮，粉絲看了笑瘋，直呼過了這麼多年「馬份終於殞落」，封他為「史萊哲林之恥」。

結果在前天，湯姆又出招，他在IG貼出自己跟衛斯理家三兄妺同框的照片，包含「榮恩」魯伯特葛林特、「金妮」邦妮萊特與「弗雷」奧利佛菲爾普斯，他們私下聚會，看起來很開心，湯姆爆料：「說個秘密，馬份其實一直想要有頭紅髮」，史萊哲林叛變再+1，被大家笑虧他想當衛斯理家的孩子已經很久了。