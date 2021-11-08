現場已圍起警示的三角錐，禁止民眾進入。（陳彩玲攝）

基隆市政府成立沙灣歷史文化園區，吸引許多民眾前往觀覽，但在要塞司令部校官眷舍旁的「磚束基礎」遭到許多遊客踩踏，出現崩壞現象。對此，文化局表示，將裝設告示牌、警示線，若未遵守規定惡意闖入破壞，將依違反文化資產法，處50萬以上、2000萬以下罰金。

市議員張顥瀚表示，沙灣歷史文化園區10月初開幕，誠品書店也以限定店模式進駐，吸引許多外地民眾前來遊覽，但昨天中午接到市民陳情，有遊客不清楚在校官眷舍旁的紅磚束也屬於古蹟附屬設施，許多小朋友任意在上頭踩踏玩耍，有些紅磚位移甚至出現塌陷現象，擔心若不慎發生意外，難以追究責任。

張顥瀚指出，可能是外地遊客不清楚磚束基礎是歷史建物附屬設施，才會任意觸碰，將請文化局對古蹟進行維護，增加更明確標示、標語，讓民眾不會誤認是休閒場域，他提及，遊客前來觀光是好事，但呼籲大家要提高公德心、文化素養，一起維護這項具歷史意義的建物。

對此，文化局長陳靜萍說，接獲通報時，現場已圍起警示的三角錐，但民眾仍擅自進入破壞，這是非常不可取的行為，她強調，校官眷舍是市定古蹟，歡迎大家來參觀，也希望大家共同維護這得來不易的修復成果，未來會在周邊設置告示牌、警示線及警示帶，若民眾仍闖入將依違法文化資產保存法103條，處50萬以上、2000萬以下罰金。

文化資產科長郭麗雅補充說明，磚束基礎屬於校官眷舍古蹟附屬設施，以前也是一間獨立宿舍，但還沒被登入文化之產前已傾頹，加上修復時，尚未完成調查資料，才沒有進行修繕。由於磚束大多隱蔽在屋下，多數人不知道結構為何，希望民眾在參觀修繕完畢的眷舍外，也能了解屋子的基礎結構，才會選擇保留。