拿下傑出生技產業獎「產業金質獎」的老牌學名藥生達(1720)今年前3季稅後淨利創下歷年同期新高，生達總經理范滋庭指出，今年大陸市場銷售業績大幅成長，帶動整體業績，今年全年度整體營運表現樂觀，至於明年度展望，他則說，現在還很難預估，目前大陸提供原料藥的廠商，因為面臨缺貨和缺電的窘境，原料恐將有漲價的壓力，想要持續今年度的好成績，將會是一大挑戰。

生達目前正在計劃想要蓋新廠，投資金額上看10億元。范滋庭說，初步想法將以固體製劑或針劑廠二者則一，可望會在明年正式確定，若是固體製劑，新廠年產能上看10~15億顆，屆時完工後，公司的固體製劑年產能將上看35億顆。而若是選擇興建針劑廠，將以困難型的針劑為主。

生達第3季合併營收11.2億元，年成長7.17%，毛利率46.27%，較去年同期44.2%增加約2個百分點，營業利益2.27億元，年成長36.7%；稅後淨利1.59億元，年成長39.47%，每股盈餘0.89元，表現優於去年同期的0.64元。前3季稅後淨利5.33億元，較去年同期大增46%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘2.99元。