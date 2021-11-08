IMF(國際貨幣基金)於8日指出，韓國政府目前財務體質雖然不錯，但預計未來五年期間，負債率將是全球35個已開發的國家中，增速飆升最快的一個。

IMF表示，韓國國債佔GDP（經濟成長率）比率可能在2026年就會大增至66.7%，比2021年要多出15.4%。而在未來5年中，35個國家的平均負債比，預估將從121.6%降至118.6%。

其中，G7(七大工業國)應該可將債務減少3.2%，來到135.8%。

IMF這份報告內，以國債增速來比較的話，韓國贏過捷克的8.7%，比利時的6.3%，以及新加坡的6%。

為了抗疫，韓國政府日前再度增加財政支出。光是2021年，韓國就預備要增列49.9兆韓元特別預算。

另外，由於韓國出生率低以及人口老化日趨嚴重，因此當地未來國債的增加，也被視為理所當然。而在金融體質方面，韓國算是不錯，2021年其國債占GDP的比重為51.3%，在35個已開發國家中排名第25。