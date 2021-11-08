長興(1717)第3季營收130.1億元，年增31.57％；平均毛利率20.64％，營業利益10.46億元，年增8.34％；歸屬母公司稅後淨利9.81億元，年增9.48％，EPS 0.79元。前3季營收374.24億元，歸屬母公司稅後淨利28.8億元，年成長41.36％、63.81％，EPS為2.32元，前3季獲利表現已超越去年全年。

長興看好下游PCB等電子產業前景，需求將逐年成長，董事會通過長興電子（蘇州）有限公司擴產計畫投資案，預計投入人民幣5.44億元，擴建廠房增設2條塗膠生產線，提高乾膜光阻產能，滿足市場需求。長興電子(蘇州)有限公司繼今年第一季投資擴增塗膠生產線之後，再繼續進一步擴產，竣工後中國精密塗佈生產線增至13條，為電子材料事業增添成長動能。

長興前3季各部門營收占比分別為合成樹脂49％、電子材料30％、特用材料21％，其中特用材料部門在第三季出貨顯著成長，拉高營收占比，且受惠於產品組合持續優化，獲利大幅增長成為長興第三季獲利成長的主要來源；占營收近一半的合成樹脂部門，受原物料成本高漲及市場需求轉弱影響，本季獲利表現下滑；電子材料部門進入傳統旺季，營收及獲利維持不墜。