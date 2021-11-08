2019年高醫首獲衛福部核可臉部移植的人體試驗，郭耀仁（左）及李書欣二位醫師是重要推手。（高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

燒傷、外傷導致的顏面缺損仰賴「臉部移植」重建容貌，但目前全球僅有50個成功案例。高雄醫學大學附設中和紀念醫院發表亞洲首篇調查報告，8成民眾期待「變臉」能讓臉部嚴重創傷、燒燙傷或血管先天畸形等患者找到一線生機。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科部主任郭耀仁教授、高雄市立小港醫院副院長李書欣醫師、高醫整形外科醫師王育婍，以及新加坡國立中央大學整形外科醫師Savitha Ramachandran等人共同合作，進行第一篇亞洲臉部移植觀點研究，研究結果獲刊在2021年10月份國際知名顯微重建《Microsurgery》雜誌。

該研究針對臺灣20至75歲民眾進行問卷調查，有效樣本為1020份，男女比例各半、平均年齡約40歲、55％有大學教育程度，宗教信仰為佛教37％、道教36％、基督教10％及其他。

分析結果顯示，受訪者對於臉部移植相關資訊缺乏，超過7成受訪者主要資訊來源是媒體報導。有醫療背景者，約5成5的資訊來源是一般醫學期刊。對於臉部移植的主要適應症，有超過7成5受訪者認為是嚴重顏面損傷變形、功能缺損及顏面燒燙傷致變形。部份臉缺損，如口腔、唇頰甚至鼻缺損變形亦可。超過8成受訪者認為臉部移植後可恢復正常功能，雖然他們對移植手術後免疫及相關併發症風險存有疑慮，但認同臉部移植可為此類病患提供一線生機。

高醫臉部移植團隊負責人郭耀仁表示，目前臉部移植在臺灣仍屬人體試驗階段，其適應症主要以臉部嚴重創傷、燒燙傷或血管先天畸形，經手術仍有功能及美觀缺損、年齡為20至55歲、無嚴重感染患者、經精神科心理評估通過後，可列入等候名單。

郭耀仁指出，全球迄今已完成近50例臉部移植，高醫附院2019年通過衛生福利部核可得以進行臉部移植手術，但門診諮詢者多為癌症切除重建者，非目前臉部移植適應症，迄今尚無合適病患。國人對於器官捐贈甚至臉部移植逐步認同，但國內器官捐贈風氣不盛，臉部捐贈勸募的困難度仍高。