大陸外匯存底重回正成長。大陸國家外匯管理局7日發佈最新資料顯示，統計截至2021年10月底，大陸外匯存底餘額為3兆2176.14億美元，結束之前連續兩個月的下降走勢，較上月增加169.88億美元、升幅為0.53％。大陸外匯交易員預計，大陸強勁的貿易順差預料會進一步提振看多人民幣的預期，而持續的結匯需求也會增厚外匯存底的規模。

據澎湃新聞引述中國外匯投資研究院副院長趙慶明認為，伴隨大陸經濟穩定增長、外匯市場供求基本平衡，大陸的外匯存底收會繼續維持在3.2兆美元左右。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英也就10月外匯存底規模變動進行說明，指出受到新冠肺炎疫情進展、主要國家財政政策和貨幣政策預期等因素影響，讓美元指數微跌，主要國家金融資產價格漲跌互現，進而讓外匯存底以美元為計價貨幣，在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模上升。