民進黨中執會決議2022年直轄市長人選由黨主席徵召，已表態角逐的前立委黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾3人都希望採民調，桃園市長鄭文燦8日強調徵召並不排除任何人，有意願者都是考量名單之一，他也否認黨屬意願表態願意配合中央的立委鄭運鵬，「是造謠！」中央和他都沒有口袋名單。

鄭文燦說，中執會已經通過六都採取徵召，徵召仍然需要徵召辦法，也會經由中執會來通過，另外黨主席提名，事實上同意權也在中執會，所以這是符合民進黨的傳統，至於徵召的標準是會綜合考慮，包括各個候選人的民意基礎等，他認為徵召並不排除任何人，所以任何有意願競選桃園市長的人選，都是整個徵召考量名單範圍之一。

外界質疑僅立委鄭運鵬說願意配合中央的腳步走，但其他3位有意角逐者都希望民調或初選，是否意謂中央屬意鄭運鵬？鄭文燦嚴詞否認，強調是「造謠」，中央沒有口袋名單，自己也沒有口袋名單，4個人甚至更多人都是中央可以綜合考慮的，且雖然是由主席徵召、中執會同意，一樣要通過黨內的多數支持，重申民進黨是一個有智慧的政黨，會用最好的方法來產生人選。