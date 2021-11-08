白姑大山 | 搜救 | Baigu mountain Missing Hiker @Beast Runners 跑山獸

「跑山獸」羅培德找到黃男遺體不禁哽咽頻頻說：「對不起！」。(圖／翻攝自YouTube)

「跑山獸」呼籲山友，如果迷失，千萬別往山谷或溪流走，因為很多迷失的人，都在這裡走不出來。（圖／翻攝自YouTube)

宜蘭縣楊姓男子，國慶連假獨自攀登能高安東軍山縱走失聯，迄今一個月，家屬懸賞30萬元尋人。今（8日）有山友在臉書通報，楊男已經尋獲，且尋獲者又是經常參與山難搜尋，來自捷克的台灣女婿「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）。

有網友8日近中午在臉書社團《登山通報站》發文：「再生山上能高已尋獲，謝謝這段時間大家的協助，R.I.P」。根據網友留言回應，楊男遺體於海拔1670公尺一處瀑布下方被尋獲，尋獲者正是跑山獸。

能安縱走全程約90公里，一般山友規畫6天行程，有多次獨攀經驗的楊男當時計畫3天完成，於10月9日上山、11日下山。但他未如期下山失聯，家屬於10月12日通報消防局協尋，並提出30萬元協尋獎金。

來自捷克的羅培德（Petr Novotny），熱愛跑步與台灣山林，與原住民妻子Eva Lobo（羅勃依婉），共同創立「台灣跑山獸」網站（Taiwan Beast Runners），並經常參與山難搜救。

今年9月一支登山隊單攻白姑大山，60歲黃姓山友失聯，「跑山獸」羅培德看到尋人啟事自願加入救援，於司晏池及三錐山前的沼澤地營地下方，約7、800公尺的深谷溪溝中，發現已無生命跡象的黃姓山友。

事後羅培德將搜救過程影片發佈到自己經營的YouTube頻道上，只見羅培德見到山友遺體，不禁哽咽用英文悲喊：「Sorry、Sorry、Sorry！」；更呼籲山友：「如果您迷路，絕對不要往下到溪流或山谷，幾乎所有迷失的人，找到的位置都是在山谷，他們走不出來」。