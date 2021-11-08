富邦金控董事長蔡明興染疫，創出新的富邦金條款。金管會主委黃天牧8日在立法院財委會表示，從富邦金代理事件突顯新的「典範」，即便是短期代理都應落實「產金分離」，將要求金融機構訂入內部控制規範，從文化上去形塑。

黃天牧是在回應立委高嘉瑜質詢時表示，蔡明興10月不慎染疫，由具產業背景的富邦金副董蔡明忠代理14天，雖然是短期代理，且是依公司法制度，但發現大家仍是關心產金分離問題，突顯了新的典範，也就是說即便是短期，金融業者仍是要遵循產金分離的規範。

高嘉瑜要求金管會必須訂出具體作法，明確告知金融機構短期代理是否可接受產金合一，不能只是事後監督檢視，讓現在的法令出現漏洞。

黃天牧回應，將請銀行從內控角度，將此新的模式放入內控制度，即短期代理亦要遵守產金分離，黃天牧說，監理有很多尺度，不見每件事都要修法，業者若可以自律達到目的，也可以接受，所以會從內控制度上要求短期代理亦要作到產金分離，否則短期之間，金管會也無法倉促審查代理人選，若是以內控方式執行，就是從文化上去形塑產金分離。

黃天牧亦表示，富邦金事件對大家來說都是學習，是新的案例，既然社會大眾都關心，未來就會以此為新的模式，要求金融業都要尊守。

另外對於高嘉瑜亦質詢媒體報導已停職的新光金創辦人吳東進，提供不動產投資騰籠換鳥的點子，黃天牧表示，原則上不希望吳東進再介入新光金的經營，會再確認新聞的真實性，只是提供點子或介入經營亦是不同的程度。