想搶鐵飯碗嗎？請把握未來的黃金三年！經濟部所屬中油、台電、台水、台糖等四家國營事業，這幾年面臨人力老化屆退的高峰期，尤其中油、台電，每年離退人力高達上千人，未來三年，台電離退仍有3千人，中油則逾1500人，顯見國營事業窄門這幾年開得最大。

人力走向年輕化不只台電，台電未來三年仍有高達3千人面臨屆退，因此開出新進員工職缺會相對應的多。除了台電是離退人數最多外，中油也不遑多讓，緊跟在後。

據中油發言人張瑞宗表示，109年進用1201人，其中職員334人、僱用867人；110年也進用1千名新血，職員236人、僱用764人，今年職員11月7日考試，明年4月進用僱用明年1月考試，明年5月進用。

張瑞宗說，未來三年屆退人員，據統計111年至113年約每年400至600人，其中職員約340人、僱用人員約1200人，合計約1540人。未來將視業務情形、企業轉型，規劃招募及進用人力作業。

台糖則未來三年每年有160~180人屆退，三牛後幾乎約1/3都注入生力軍。官員說，油電糖水四大國營事業都走向年輕化，平均年齡都大幅下降，大幅離退的高峰期將在113年之後逐步趨緩，因此想搶鐵飯碗的年輕人，可得把握未來還有三年的黃金時期，職員需專科以上畢業，僱用人員只需高中職畢業就可報考。