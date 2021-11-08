蔡政府稱拒絕萊豬就無法參加CPTPP？紐西蘭、澳洲、馬來西亞三國禁止萊牛照樣可參加CPTPP；英國正申請加入CPTPP仍禁止萊豬；陳吉仲教授2012年曾指出台灣加入TPP，評估農業損失金額高達數百億元。究竟台灣開放萊豬真的與國際化有關嗎？還是與美國內部政治有關？民團呼籲蘇貞昌、陳吉仲公開辯論開放萊豬議題！

前行政院中部辦公室副執行長施威全（左）、精神科醫師蘇偉碩（右）一同出席記者會，反對萊豬進口。（黃世麒攝）

李建誠（左一）現場出示陳吉仲過去當教授時的論文和公聽會上的報告，指農委會主委陳吉仲的說法前後不一。（黃世麒攝）

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠、前行政院中部辦公室副執行長施威全、精神科醫師蘇偉碩、高雄醫學大學生物醫學博士王文心8日一同召開記者會，向農委會主委陳吉仲喊話公開辯論，批評陳只敢面對同溫層，不敢回應老戰友。

施威全表示，正申請加入CPTPP的英國仍然禁止萊豬，顯示萊豬開放與國際標準無關，而是與美國的政治交往有關。蘇偉碩則表示，不管是WTO或CPTPP，都沒有規定加入前後必須絕對遵照國際食品標準，所有規則都明訂各國可以依據風險評估和科學根據，制訂比國際標準更嚴格的食品安全標準，抨擊行政院長蘇貞昌說反萊豬會影響台灣加入CPTPP的說法是欺騙國人。

李建誠現場出示陳吉仲過去當教授時的論文和公聽會上的報告，都指出加入TPP或台美FTA，對台灣農畜產業估計有上百億的損失衝擊，現在卻誇口說加入CPTPP後國民所得會增加，不提零關稅配額的國外農產品全面進口對農民的影響。