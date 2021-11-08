民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠、前行政院中部辦公室副執行長施威全、精神科醫師蘇偉碩、高雄醫學大學生物醫學博士王文心8日一同召開記者會，向農委會主委陳吉仲喊話公開辯論，批評陳只敢面對同溫層，不敢回應老戰友。
施威全表示，正申請加入CPTPP的英國仍然禁止萊豬，顯示萊豬開放與國際標準無關，而是與美國的政治交往有關。蘇偉碩則表示，不管是WTO或CPTPP，都沒有規定加入前後必須絕對遵照國際食品標準，所有規則都明訂各國可以依據風險評估和科學根據，制訂比國際標準更嚴格的食品安全標準，抨擊行政院長蘇貞昌說反萊豬會影響台灣加入CPTPP的說法是欺騙國人。
李建誠現場出示陳吉仲過去當教授時的論文和公聽會上的報告，都指出加入TPP或台美FTA，對台灣農畜產業估計有上百億的損失衝擊，現在卻誇口說加入CPTPP後國民所得會增加，不提零關稅配額的國外農產品全面進口對農民的影響。
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