迦棋貿易股份有限公司為保護同仁處理交通事故時的執勤安全及民眾生命財產安全，特別捐贈「交通事故處理警示燈」4組於台中市第四警分局。（警方提供）

台中市第四警分局轄區，包含中山高速公路(南屯交流道)、中彰快速道路(連接國三號)及向上路通往龍井，連接國道三號貫穿轄區。迦棋貿易股份有限公司為保護同仁處理交通事故時的執勤安全及民眾生命財產安全，特別捐贈「交通事故處理警示燈」4組於臺中市第四警分局。

第四分局表示，感謝迦棋貿易股份有限公司捐贈「交通事故處理警示燈」。由於臺74線(中彰)快速公路平日上下班時間車流龐大，若不慎發生交通事故，駕駛人將肇事車輛停放在快速道路車道上，不僅影響車流順暢，且因行車速度快，反應時間短，或夜間昏暗光線不足，當後方車輛往往看到車前有狀況時，容易閃避不及而撞上，造成二次交通事故發生。

警方指出，交通事故處理警示燈係針對台灣地區道路現況、事故發生類別、員警任務執行方式，由臺灣人自主研發製造而成。該警示燈具有「警示功能」、「引導功能（左右箭頭指示）」及「AI聯防哨兵」等，除能使駕駛人在遠處察覺車前道路情況以降低車速外，並可指引駕駛人改道行駛，避免發生二次事故風險以及快速紓緩車流阻塞。

警方並運用最新特斯拉AI聯防哨兵概念，在員警到達事故現場後，將AI聯防哨兵佈防在事故現場後方，讓AI聯防哨兵形成警戒區，若遇到未注意前方路況撞擊AI聯防哨兵時，警車立即發出警告音，提醒員警立即避讓，確保員警執勤安全及用路人安全，使道路更加安全與順暢。

第四分局強調，分局除重視所轄治安交通維護工作外，對於同仁的執勤安全更加重視。再次感謝迦棋貿易股份有限公司捐贈交通事故處理警示燈，讓處理交通事故的員警在快速道路上，點亮一盞光明燈，能更安心執行任務，也提醒引導駕駛人注意車前狀況，保護自己也兼顧其他駕駛人安全，期能避免發生第二次交通事故發生，共同守護你我安全。