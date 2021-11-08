中央宣布明年軍公教要調薪4％，創25年新高，但藍營批幅度跟不上通膨，民進黨占軍公教便宜，桃園市長鄭文燦反批國民黨執政只是喊口號，實際做的不多，民進黨主打經濟發展要全民共享，基本工資年年調高、軍公教2次調薪，相信會帶動民間調薪趨勢，籲正向看待不扭曲。

閣揆蘇貞昌宣布明年軍公教要調薪4％，是25年來是最高，不過國民黨黨主席朱立倫發現，其實25年算下來，軍公教只有調薪0.8％，物價漲幅已經到達1％，調薪幅度根本跟不上通膨，甚至還「倒退嚕」，認為民進黨實質上是占軍公教的便宜。

鄭文燦對此批評，國民黨在過去執政的時代，只是喊口號，馬總統執政的時代，軍公教以及基本工資的調薪做得並不多。

鄭文燦說，這幾年政府慢慢形成共識，就是經濟發展的成果要全民共享，因此基本工資年年調高，軍公教也連續2次調薪，他認為這是必要的，不諱言目前台灣要注意的是輸入性的通膨，會造成房價跟物價的上漲，他認為央行跟行政院一定會注意到通膨的問題。

鄭文燦認為，蔡總統跟蘇院長位軍公教調薪4％，有助於整個薪資水準的提高，他自己非常支持，調薪不只反映整個軍公教的貢獻，也反映目前生活的負擔，他也深信調薪之後，民間也會有一波調薪趨勢，希望大家正面看待調薪議題，不要把它扭曲了。